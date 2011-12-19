ЦВК просить на вибори 1 мільярд 212 мільйонів

Центральна виборча комісія затвердила обсяги фінансування видатків на вибори до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії.

Зокрема, 19 грудня під головуванням Володимира ШАПОВАЛА відбулось чергове засідання ЦВК, яка на виконання Закону України «Про вибори народних депутатів України» розглянула подання щодо обсягів фінансування видатків на реалізацію заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням чергових виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року. Після відповідного розгляду Комісія своєю постановою затвердила зазначене подання.

Згідно з цим поданням за бюджетною програмою «Проведення виборів народних депутатів України» обсяги необхідного фінансування мають становити 1 млрд. 212 млн. 400 тис. грн. Зокрема, лише фонд оплати праці членів виборчих комісій та залучених спеціалістів, а також нарахування на заробітну плату становлять відповідно 563 млн. 581,5 тис. грн. і 195 млн. 562,8 тис. грн. відповідно. Решту витрат заплановано, зокрема, на передвиборчу агітацію (127 млн. 300,3 тис. грн.), оплату послуг ЗМІ (46 млн.640,6 тис. грн.), виготовлення виборчої документації (80 млн. 72,6 тис. грн.), транспортні послуги окружним та дільничним виборчим комісіям (34 млн. 231,5 тис. грн..) та інше.

Відомо, що проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» передбачено лише . Таким чином, для проведення чергових виборів народних депутатів України додатково необхідно 394 млн. 900 тис. грн., йдеться у повідомленні.

Подання, затверджене відповідною постановою Комісії, буде внесено на розгляд Кабінету міністрів України. Крім того, постанову буде надіслано до Верховної Ради України.