БЮТ висуне позов проти ЦВК

Блок Юлії Тимошенко має намір оскаржити в суді бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України від блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив після закінчення засідання ЦВК сьогодні вночі представник БЮТ у Комісії Петро КРУПКО.

“Сьогодні ми стали свідками політичної розправи над БЮТ”, наголосив він. За його словами, частина членів ЦВК намагається не допустити таку впливову політичну силу як БЮТ до участі у позачергових парламентських виборах.

П.КРУПКО вкотре наголосив, що він не бачить жодних правових підстав не реєструвати список кандидатів від БЮТ, і заявив, що Блок Юлії Тимошенко буде оскаржувати в суді бездіяльність ЦВК з цього приводу.

На запитання журналістів, коли це станеться, П.КРУПКО відповів: “Негайно”.

Він також заявив, що у суду буде достатньо підстав, щоб визнати неправомірність дій ЦВК і зобов’язати комісію зареєструвати список кандидатів від БЮТ.

БЮТ подав документи до ЦВК для реєстрації 450 кандидатів в депутати у вівторок.

Згідно із законом про вибори, ЦВК мала в триденний термін зареєструвати виборчий список або відмовити в реєстрації. У разі відмови партія або блок можуть до 25 серпня подати цей список на реєстрацію в ЦВК удруге.

"Ніякої норми закону документи, подані Блоком Юлії Тимошенко, не порушують", - сказала, виступаючи на засіданні, заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

Натомість секретар ЦВК Тетяна Лукаш зазначила, що подані БЮТ документи для реєстрації виборчого списку не відповідають виборчому законодавству. "У виборчому списку не зазначені місця проживання кандидатів в депутати, там зазначена тільки адміністративна одиниця, де проживають кандидати. Але в біографіях кандидатів адреса проживання зазначена повністю", - сказала вона.