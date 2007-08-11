Балога: Перемога лише БЮТ або лише нашого блоку нічого не дасть

Глава Секретаріату Президента та керівник виборчого штабу блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" Віктор БАЛОГА відкидає можливість створення цією політичною силою широкої коаліції з Партією регіонів.

"На початку передвиборчої кампанії Секретаріат Президента і керівництво "Наша Україна - Народна Самооборона" з усією відповідальністю заявляє: ніякої “широкої коаліції” не буде", - підкреслив В.БАЛОГА, повідомляє прес-служба блоку.

“Нашим пріоритетом була і залишається коаліція демократичних сил. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб саме демократичні сили сформували в новому парламенті коаліцію і на її основі – демократичний уряд, - підкреслив В.БАЛОГА. - Тільки таким чином можливо раз і назавжди відвернути загрозу повернення повзучої криміналізації влади, знищити масштабні корупційні схеми і зупинити торгівлю національними інтересами України в угоду бізнесу вузької групки людей”.

В.БАЛОГА наполягає, що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ потрібна демократична більшість в парламенті для реалізації його соціальних ініціатив із збільшення пенсій, зарплат, матеріальної допомоги матерям. “Адже з урядом ЯНУКОВИЧА їхня реалізація виявилася неможливою”, - додав він.

“Немає сумнівів, що і ніяка широка коаліція не дасть можливості реалізовувати соціальний та економічний курс глави держави. Пріоритет Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" на цих виборах – спільність перемоги із БЮТ”, - наголосив В.БАЛОГА.

На його думку, “перемога лише БЮТ або лише нашого блоку нічого не дасть. Ці сили ризикують залишитися в опозиції, тоді як Партія регіонів візьме владу і продовжить курс на забезпечення лише своїх бізнес-інтересів, а не інтересів людей. Потрібно працювати на людей, а не на політиків”.

“Сьогодні наша спільна боротьба має бути не боротьбою за відсотки кожної сили окремо, а боротьбою за коаліцію і боротьбою за уряд. Що дасть можливість спільними зусиллями почати змінювати ситуацію в країні на краще“, - заявив В.БАЛОГА.