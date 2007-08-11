Прихильники БЮТ пікетують ЦВК
"Владні структури бояться нашої партії"
Кількасот чоловік під прапорами Блоку Юлії Тимошенко зібралися сьогодні перед будівлею Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ.
Учасники пікету чекають, що у суботу ЦВК зареєструє список блоку. Вони говорять, що налаштовані рішуче і збираються стояти під стінами будівлі комісії, поки список не буде зареєстрований.
Як повідомив голова Бориспільської міської організації (Київська область) партії "Батьківщина" Павло ЛЯШЕНКО, пікетувальники поки не планують робити активних дій і поводитимуться мирно. "Дороги перекривати ми поки не будемо, але якщо це знадобиться, то перекриємо і дороги", - заявив він.
Коментуючи ситуацію, яка склалася з БЮТ при реєстрації в ЦВК, П.ЛЯШЕНКО заявив: "Ми не віримо, що люди на такому рівні не можуть правильно написати заяви. Це провокація. Владні структури бояться нашої партії".