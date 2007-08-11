Прихильники БЮТ пікетують ЦВК

Кількасот чоловік під прапорами Блоку Юлії Тимошенко зібралися сьогодні перед будівлею Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ.

Учасники пікету чекають, що у суботу ЦВК зареєструє список блоку. Вони говорять, що налаштовані рішуче і збираються стояти під стінами будівлі комісії, поки список не буде зареєстрований.

Як повідомив голова Бориспільської міської організації (Київська область) партії "Батьківщина" Павло ЛЯШЕНКО, пікетувальники поки не планують робити активних дій і поводитимуться мирно. "Дороги перекривати ми поки не будемо, але якщо це знадобиться, то перекриємо і дороги", - заявив він.

Коментуючи ситуацію, яка склалася з БЮТ при реєстрації в ЦВК, П.ЛЯШЕНКО заявив: "Ми не віримо, що люди на такому рівні не можуть правильно написати заяви. Це провокація. Владні структури бояться нашої партії".