40 тисяч людей готові прийти на мітинг у Москві

06:08, 20 грудня 2011
Політика
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Відбулося засідання оргкомітету

40 тисяч осібзаявиливсоціальнихмережахпро готовністьвийтинамітинг"Зачеснівибори!", якийвідбудетьсянапроспектіАкадемікаСахаровавМосквівсуботу,повідомляєРадіоСвобода.

Понад 150діячівкультурипідписаливідкрите зверненняззакликомприйтинамітинг.

Упонеділок відбулосязасіданняоргкомітетумітингу,наякомубуловирішеносформуватисписокпромовців ігаслашляхомголосуваннявІнтернеті.

БорисНємцов іВолодимирРижковзапропонувалигасло:"ЖодногоголосуПутіну!"

ЖурналістЛеонідПарфьоновзаявив,що владане повиннавідповідатинавимогимітингувальниківв такійобразливійформі, як цезробив прем'єр-міністрВолодимирПутінпід час  "прямого ефіру" зросіянами.

12 грудня наБолотнійплощі Москвинамітингпротеступротифальсифікаційнавиборахдо ДерждумиРосії прийшливід 50до 100тисяч осіб.

 

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