40 тисяч людей готові прийти на мітинг у Москві
Відбулося засідання оргкомітету
40 тисяч осібзаявиливсоціальнихмережахпро готовністьвийтинамітинг"Зачеснівибори!", якийвідбудетьсянапроспектіАкадемікаСахаровавМосквівсуботу,повідомляєРадіоСвобода.
Понад 150діячівкультурипідписаливідкрите зверненняззакликомприйтинамітинг.
Упонеділок відбулосязасіданняоргкомітетумітингу,наякомубуловирішеносформуватисписокпромовців ігаслашляхомголосуваннявІнтернеті.
БорисНємцов іВолодимирРижковзапропонувалигасло:"ЖодногоголосуПутіну!"
ЖурналістЛеонідПарфьоновзаявив,що владане повиннавідповідатинавимогимітингувальниківв такійобразливійформі, як цезробив прем'єр-міністрВолодимирПутінпід час "прямого ефіру" зросіянами.
12 грудня наБолотнійплощі Москвинамітингпротеступротифальсифікаційнавиборахдо ДерждумиРосії прийшливід 50до 100тисяч осіб.