40 тисяч людей готові прийти на мітинг у Москві

Відбулося засідання оргкомітету

40 тисяч осібзаявиливсоціальнихмережахпро готовністьвийтинамітинг"Зачеснівибори!", якийвідбудетьсянапроспектіАкадемікаСахаровавМосквівсуботу,повідомляєРадіоСвобода.



Понад 150діячівкультурипідписаливідкрите зверненняззакликомприйтинамітинг.



Упонеділок відбулосязасіданняоргкомітетумітингу,наякомубуловирішеносформуватисписокпромовців ігаслашляхомголосуваннявІнтернеті.



БорисНємцов іВолодимирРижковзапропонувалигасло:"ЖодногоголосуПутіну!"



ЖурналістЛеонідПарфьоновзаявив,що владане повиннавідповідатинавимогимітингувальниківв такійобразливійформі, як цезробив прем'єр-міністрВолодимирПутінпід час "прямого ефіру" зросіянами.



12 грудня наБолотнійплощі Москвинамітингпротеступротифальсифікаційнавиборахдо ДерждумиРосії прийшливід 50до 100тисяч осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter