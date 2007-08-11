Сьогоднішнє засідання ЦВК заплановано на 16.00

Сьогоднішнє засідання Центральної виборчої комісії заплановано на 16.00.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії.

Планується, що до порядку денного буде внесено, зокрема, питання про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку блоку „Наша Україна – Народна самооборона”, виборчого блоку політичних партій „Блок Литвина” та Всеукраїнського об’єднання „Свобода”.

Засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.

Акредитація на захід триватиме до 15.00 11 серпня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.