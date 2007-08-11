Тимошенко: БЮТ звернеться до суду проти ЦВК

Блок Юлії Тимошенко має намір звернутися до Печерського районного суду столиці з позовом щодо відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати виборчий список блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що частина членів ЦВК, які представляють коаліцію, намагається «штучним чином ізолювати БЮТ від виборчого процесу».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ЦВК як претензію називає, що БЮТ в своїх списках не вказав місця проживання кандидатів у народні депутати.

При цьому вона нагадала, що під час парламентських виборів 2006 року БЮТ подавав аналогічні списки до ЦВК.

Крім того, за її словами, існує рішення Конституційного Суду, згідно з яким місце проживання визначається територіальною одиницею, а не конкретним приміщенням.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що БЮТ врахував всі претензії і подав до ЦВК уточнені дані кандидатів в народні депутати. Однак Центрвиборчком досі не зареєстрував блок.

Вона не виключає, що Центрвиборчком діє «за прямою вказівкою В.ЯНУКОВИЧА».

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 серпня Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати кандидатів у народні депутати України від БЮТ. За проект постанови про реєстрацію кандидатів за списком БЮТ проголосували лише 7 членів ЦВК при необхідних 8 голосах. 7 членів Комісії утримались.

Зокрема, члени ЦВК від коаліції заявляють, що проблема полягає в тому, що не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата з виборчого списку БЮТ.

10 серпня був останній день, коли ЦВК має прийняти рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку БЮТ.