Симоненко: дії Ющенка призведуть до створення двох парламентів

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не виключає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не визнає результатів дострокових парламентських виборів, якщо блок “Наша Україна-Народна самооборона” не формуватиме майбутній склад уряду.

Про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні на Черкащині, повідомляється на сайті КПУ.

Також лідер комуністів допускає, що результати дострокових виборів можуть призвести до розколу в Україні і до обрання двох парламентів та призначення кількох прем’єр-міністрів.

За словами П.СИМОНЕНКА, явне порушення виборчого законодавства, особливо з боку Президента, вже дає підстави будь-кому з учасників перегонів оскаржити результати цих виборів.

„Тому коли підписувався ще перший Указ про розпуск парламенту, ми заявили, що головна мета, яка переслідувалася ЮЩЕНКОМ, – це створити політичний хаос і на цьому грунті забезпечити розширення власних повноважень”, - наголосив П.СИМОНЕНКО.