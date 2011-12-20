МЗС радить перед поїздкою в Емірати, Катар і Бахрейн перевірити долари
Слідство може тривати до кількох місяців
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам перед виїздом до Об’єднаних Арабських Еміратів, Держави Катар та Королівства Бахрейн перевіряти справжність валюти.
Про це йдеться у переданих УНІАН рекомендаціях МЗС України громадянам, які планують подорожі до ОАЕ, Катару та Бахрейн.
За інформацією Посольства України в ОАЕ, на території Об’єднаних Арабських Еміратів, Держави Катар та Королівства Бахрейн останнім часом збільшилася кількість фактів виявлення у іноземців, в тому числі громадян України, фальшивих доларових купюр.
При цьому в кримінальному законодавстві Об’єднаних Арабських Еміратів спроба обміну підробленого грошового знака кваліфікується як злочин проти держави. Під час проведення попереднього слідства, яке може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, в особи, що намагалася збути грошові знаки, вилучається паспортний документ, обмежуючи таким чином її право на виїзд з країни. Витрати на проживання та перебування в країні в такому випадку місцевими компетентними органами не компенсуються.
З огляду на це МЗС України рекомендує громадянам України звертатися до банківських установ для перевірки валюти перед виїздом до Об’єднаних Арабських Еміратів, Держави Катар та Королівства Бахрейн.