МЗС радить перед поїздкою в Емірати, Катар і Бахрейн перевірити долари

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам перед виїздом до Об’єднаних Арабських Еміратів, Держави Катар та Королівства Бахрейн перевіряти справжність валюти.

Про це йдеться у переданих УНІАН рекомендаціях МЗС України громадянам, які планують подорожі до ОАЕ, Катару та Бахрейн.

За інформацією Посольства України в ОАЕ, на території Об’єднаних Арабських Еміратів, Держави Катар та Королівства Бахрейн останнім часом збільшилася кількість фактів виявлення у іноземців, в тому числі громадян України, фальшивих доларових купюр.

При цьому в кримінальному законодавстві Об’єднаних Арабських Еміратів спроба обміну підробленого грошового знака кваліфікується як злочин проти держави. Під час проведення попереднього слідства, яке може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, в особи, що намагалася збути грошові знаки, вилучається паспортний документ, обмежуючи таким чином її право на виїзд з країни. Витрати на проживання та перебування в країні в такому випадку місцевими компетентними органами не компенсуються.

З огляду на це МЗС України рекомендує громадянам України звертатися до банківських установ для перевірки валюти перед виїздом до Об’єднаних Арабських Еміратів, Держави Катар та Королівства Бахрейн.