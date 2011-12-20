Литвин сумнівається, що Янукович когось звільнить

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сумнівається, що в Кабінеті міністрів завтра відбудуться якісь кадрові зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку спікер висловив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, чи будуть кадрові зміни в Кабміні.

«Я думаю, навряд чи, в усякому разі, це моє розмірковування», - сказав В.ЛИТВИН.

На думку спікера, п’ятниця стане для Верховної Ради дуже важким днем, і не тільки з огляду на ухвалення державного бюджету на 2012 рік.

«Я думаю, треба спочатку з цим питанням всім розібратися», - додав В.ЛИТВИН, зауваживши, що в цьому випадку наразі кадрові зміни в уряді недоречні.

В.ЛИТВИН також висловив сумнів і щодо того, що найближчим часом може відбутися відставка всього Кабінету міністрів. Він нагадав, що для розгляду питання про висловлення уряду недовіри необхідно зібрати підписи 150 народних депутатів.

«Тому все що зараз робиться у нас - це лише потрясіння повітря», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що на розширеному засіданні уряду наприкінці грудня будуть зроблені певні кадрові рішення.