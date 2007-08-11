ЦВК відмовилась розглядати питання щодо створення окружних виборчкомів

16:50, 11 серпня 2007
Політика
891

Проти були члени ЦК від коаліції

Центральна виборча комісія відмовилась внести до порядку денного сьогоднішнього засідання питання про стан підготовки ЦВК до утворення окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію члена ЦВК Андрія МАГЕРИ підтримали 7 з 14 членів ЦВК.

Обґрунтовуючи свою пропозицію внести до порядку денного сьогоднішнього засідання це питання, А.МАГЕРА пояснив, що зараз у ЗМІ лунають чутки про наміри ЦВК не допустити до участі в окружкомах представників “Нашої України” та БЮТ.

Таким чином, за його словами, він пропонує ЦВК заслухати сьогодні цю інформацію і спростувати подібні чутки.

Натомість, члени ЦВК від коаліції заявили, що формування окружних виборчкомів є внутрішнім питанням ЦВК, воно не потребує зараз обговорення і прийняття окремого рішення з цього питання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter