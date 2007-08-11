ЦВК відмовилась розглядати питання щодо створення окружних виборчкомів

Центральна виборча комісія відмовилась внести до порядку денного сьогоднішнього засідання питання про стан підготовки ЦВК до утворення окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію члена ЦВК Андрія МАГЕРИ підтримали 7 з 14 членів ЦВК.

Обґрунтовуючи свою пропозицію внести до порядку денного сьогоднішнього засідання це питання, А.МАГЕРА пояснив, що зараз у ЗМІ лунають чутки про наміри ЦВК не допустити до участі в окружкомах представників “Нашої України” та БЮТ.

Таким чином, за його словами, він пропонує ЦВК заслухати сьогодні цю інформацію і спростувати подібні чутки.

Натомість, члени ЦВК від коаліції заявили, що формування окружних виборчкомів є внутрішнім питанням ЦВК, воно не потребує зараз обговорення і прийняття окремого рішення з цього питання.