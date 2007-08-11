ЦВК зареєструвала кандидатів ВО «Свобода»

Центральна виборча комісія зареєстрували список кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Комісії.

«За» проголосували 13 членів ЦВК, один – утримався.

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації 150 кандидатам у народні депутати від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

Такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, 116 осіб не були зареєстровані у зв’язку з неналежно оформленими документами. Однак у разі виправлення помилок вони матимуть можливість бути допущеними до участі у виборах. Інші 34 особи від не дали згоду на те, щоб балотуватися у депутати, тому вони вважаються виключеними з виборчого списку “Свободи”.

За обидві постанови проголосували усі присутні 14 членів ЦВК.