ЦВК зареєструвала кандидатів ВО «Свобода»
Крім ...150 осіб
Центральна виборча комісія зареєстрували список кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Комісії.
«За» проголосували 13 членів ЦВК, один – утримався.
Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації 150 кандидатам у народні депутати від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.
Такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.
Зокрема, 116 осіб не були зареєстровані у зв’язку з неналежно оформленими документами. Однак у разі виправлення помилок вони матимуть можливість бути допущеними до участі у виборах. Інші 34 особи від не дали згоду на те, щоб балотуватися у депутати, тому вони вважаються виключеними з виборчого списку “Свободи”.
За обидві постанови проголосували усі присутні 14 членів ЦВК.