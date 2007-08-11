ЦВК зареєструвала кандидатів від Блоку Литвина

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Комісії.

“За” проголосували 13 членів ЦВК, один – утримався.

Центральна виборча комісія не зареєструвала 6 кандидатів у народні депутати від Блоку Литвина.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК. “За” проголосували 13 членів комісі, один – утримався.

Із 6 незареєстрованих осіб 5 неналежно оформили свої виборчі документи, а 1 особа – не дала згоду бути кандидатом у депутати, і тому її виключили зі списку.