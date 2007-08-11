Зареєстровані представники НУ-НС, ”Свободи” та Блоку Литвина в ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала Романа ЗВАРИЧА представником від блоку “Наша Україна-Народна самооборона” у ЦВК з правом з дорадчого голосу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК. “За” проголосували усі присутні 14 членів комісії.

Також ЦВК зареєструвала Олександра БАШУКА представником Всеукраїнського об’єднання “Свобода” у Комісії з правом дорадчого голосу. Рішення було прийнято одностайно.

Від Блоку Литвина представником у ЦВК з правом дорадчого голосу було зареєстровано Олександра ОСАДЧУКА. “За” проголосували усі присутні 14 членів ЦВК.