Зареєстровані представники НУ-НС, ”Свободи” та Блоку Литвина в ЦВК
18:01, 11 серпня 2007Політика
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Відповідно: Зварич, Башук, Осадчук
Центральна виборча комісія зареєструвала Романа ЗВАРИЧА представником від блоку “Наша Україна-Народна самооборона” у ЦВК з правом з дорадчого голосу.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК. “За” проголосували усі присутні 14 членів комісії.
Також ЦВК зареєструвала Олександра БАШУКА представником Всеукраїнського об’єднання “Свобода” у Комісії з правом дорадчого голосу. Рішення було прийнято одностайно.
Від Блоку Литвина представником у ЦВК з правом дорадчого голосу було зареєстровано Олександра ОСАДЧУКА. “За” проголосували усі присутні 14 членів ЦВК.
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