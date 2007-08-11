Богатирьова та Колесников розкажуть все, що не зміг Янукович

Партія регіонів у вівторок, 14 серпня, презентує свою передвиборчу програму.

Про це заявив сьогодні член Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ, повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської організації партії.

За його словами, в центрі уваги під час презентації програми буде «соціальний пакет».

В.ГОРБАЛЬ відзначив, що частково основні програмні положення були озвучені під час з`їзду лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, «але формат з`їзду не дав можливості розповісти про всі соціальні проекти, зокрема про наміри серйозно підійти до вирішення «квартирного» питання». В.ГОРБАЛЬ підкреслив, що Партія регіонів в першу чергу допомагатиме тим, хто потребує «соціального» житла, і співробітникам бюджетної сфери.

Крім того, за його словами, Партія регіонів вважає своїм обов`язком підтримати військовослужбовців, зокрема йдеться про працівників МНС, і вже розроблено відповідні програми.

За даними прес-служби Партії регіонів, презентація передвиборчої програми Партії регіонів «Стабільність і благополуччя!» відбудеться о 11.00 в прес-центрі Партії регіонів (конференц-зал кіноцентру «Зоряний» за адресою: м. Київ, вул. Московська, 31/33).

Програму представлять лідери передвиборчого списку Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА і Борис КОЛЕСНИКОВ.