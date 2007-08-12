Мороз про Ющенка, пільги, ”дешевинку” та локшину на вуха

Голова Верховної Ради V України скликання Олександр МОРОЗ стверджує, що заява Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо депутатських пільг базується на відвертих інсинуаціях і спрямована на свідому дискредитацію парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це О.МОРОЗ заявив, коментуючи враження від останнього телезвернення Президента, виголошеного 9 серпня.

«Прикро, що Президент країни свідомо вдається до дискредитації парламенту. Прикро, що послуговується при тому напівправдою і відвертими інсинуаціями. Ще прикріше, що вдається до дешевої демагогії, фактично ведучи незаконну агітацію на боці однієї політичної сили», - сказав О.МОРОЗ.

Говорячи про порушену Президентом проблему недоторканності народних депутатів, О.МОРОЗ зазначив, що за ініціативою соціалістів у парламенті давно зареєстровано проект змін до Конституції України, в якому статус депутата, його імунітет приводяться у відповідність до європейських стандартів, суттєво обмежуються депутатські пільги. «Його треба проголосувати, всього-лише, і не треба демонстративно присягатись, вивішувати тисячі біг-бордів, збирати мільйони підписів... Це все лицедійство. І творять його ті, хто ніколи не виступав з подібною ініціативою в парламенті, хто, в т.ч. будучи Президентом, мав би не лукавити, а подати до парламенту проект відповідного закону, передбачивши в ньому, до речі, обмеження імунітету для Президента, тисяч і тисяч суддів, прокурорів і т.д.», - наголосив О.МОРОЗ.

На його думку, виступ Президента в цій частині розрахований на простака. «Це дешевинка», - додав він.

Такою ж «дешевинкою» голова ВР V скликання назвав агітацію В.ЮЩЕНКА за скасування пільг. «Що це слід робити - сумніву не викликає. Але ж ми вже розглядали в парламенті це питання. Чиїх голосів не вистачило для результативного голосування? "Нашої України", третина їх не голосували, кількох членів БЮТ. У сумі - 32 голоси разом із 215-ма голосами депутатів "за" (комуністи і соціалісти - одностайно) були б достатніми, щоб зараз не займатися балачками», - зазначив О.МОРОЗ у коментарі.

«Переконаний, краще все робити по суті, а не шляхом політичної тріскотні», - наголосив О.МОРОЗ, порадивши переглянути зарплати чиновникам і депутатам, введені 2005 року тодішнім прем‘єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО за згодою В.ЮЩЕНКА.

Також, на думку О.МОРОЗА, краще витратити 250 млн. грн. на будівництво службового тимчасового житла депутатам, як це робиться в інших країнах, а не дарувати разом із мандатом квартири.

«А головне, не вішати локшину на вуха виборця, а оглянутися довкола і хоч би подумати, яке зло несе суспільству і країні штучно насаджувана ворожнеча між людьми. Особливо, якщо це йде від чільників держави», - зазначив О.МОРОЗ.