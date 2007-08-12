Прихильники БЮТ тримають ЦВК в облозі

Прихильники БЮТ продовжують пікетування будівлі ЦВК, повідомляє кореспондент РБК-Україна. Пікетувальники вимагають зареєструвати списки кандидатів в народні депутати від блоку на дострокових парламентських виборах.

Нагадаємо, 10 серпня сплив термін реєстрації в ЦВК списків кандидатів в народні депутати від БЮТ. На своєму засіданні 10 серпня Комісія не ухвалила рішення про реєстрацію кандидатів в нардепи від блоку. Як повідомила 11 серпня під час прес-конференції лідер блоку Юлія Тимошенко, блок має намір оскаржити рішення ЦВК у суді, у т.ч. поскаржитися на бездіяльність Центрвиборчкому. Крім того, керівництво блоку проситиме відреагувати на дії ЦВК Президента України та євроспільноту.

РБК-Україна