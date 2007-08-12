Ставнійчук: списки БЮТ відповідають вимогам ЦВК

Заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента у Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК наголосила, що документи БЮТ відповідають необхідним вимогам.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У повідомленні зазначається, що під час засідання комісії М.СТАВНІЙЧУК перебувала в ЦВК.

Зауваження, висловлені Центральною виборчою комісією до списків БЮТ, стосуються місць проживання кандидатів в депутати. М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що поняття «місце проживання» та «відомості про місце проживання» необхідно розрізняти. «В першому випадку можна вказувати тільки адміністративно-територіальну одиницю. Це і зробили кандидати в народні депутати від БЮТ», – пояснила вона.

«У разі відмови в реєстрації БЮТ, блок може оскаржити це рішення в суді», – сказала заступник глави Секретаріату Президента, додавши, що це буде не найкращій розвиток ситуації, коли робота комісії гальмується судовими позовами.