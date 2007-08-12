Члени ЦВК скаржаться, що Тимошенко на них тисне

Ряд членів Центральної виборчої комісії розцінюють звинувачення на свою адресу в упередженості та заангажованості як тиск з боку Блоку Юлії Тимошенко.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві, яку підписали члени ЦВК Тетяна ЛУКАШ, Тамара АСТАХОВА, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН, Олександр ШЕЛЕСТОВ.

“Центральна виборча комісія заявляє, що безпідставні звинувачення в упередженості та заангажованості є нічим іншим, як тиском з боку БЮТ, який не спромігся правильно оформити документи на реєстрацію свого виборчого списку”, - говориться в заяві.

Автори документа вважають, що “юридична неможливість прийняття рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко, зробила Комісію та її членів об’єктом безпідставних звинувачень та тиску з боку представників окремих політичних сил”. “Кожен з нас, - нагадують вони, - перед вступом на посаду склав на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу українському народові, згідно з якою зобов’язався при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об’єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії”.

Також автори заяви зазначають, що в результаті розгляду поданих БЮТ документів, що “витяг з протоколу першого Міжпартійного з’їзду Блоку Юлії Тимошенко та виборчий список кандидатів у народні депутати України від цього Блоку не містять повних відомостей про місце проживання переважної більшості кандидатів у народні депутати України. Зазначені у цих документах найменування населених пунктів не можуть вважатися місцем проживання кандидатів у розумінні Закону”. Натомість, повідомляють автори заяви, “всі політичні партії і виборчі блоки, кандидатів від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією станом на 12 липня 2007 року (Комуністична партія України, Партія регіонів, Прогресивно-Соціалістична партія України, Блок „Наша Україна – Народна Самооборона”, Блок Литвина, Всеукраїнське об’єднання „Свобода”), належним чином оформили всі документи, подані до Центральної виборчої комісії, зокрема – правильно зазначили місце проживання всіх кандидатів”.

Автори заяви розцінюють висловлювання на свою адресу “як грубий та неприхований тиск, спробу незаконного впливу на кожного з нас з метою добитися прийняття незаконного рішення”. “Так само ми змушені кваліфікувати й відверті погрози кримінальною відповідальністю, яка, нібито „чекає на окремих членів Центральної виборчої комісії”, висловлені у заяві центрального штабу іншого суб’єкта виборчого процесу”, - йдеться далі в заяві.

“Організацію публічних заходів передвиборної агітації під стінами Центральної виборчої комісії тими суб’єктами виборчого процесу, які не мають права вести агітацію згідно з законом”, - члени ЦВК, які підписали цю заяву, вони розцінюють як провокацію.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати кандидатів у народні депутати України від БЮТ. За проект постанови про реєстрацію кандидатів за списком БЮТ проголосували лише 7 членів ЦВК при необхідних 8 голосах. 7 членів Комісії утримались. Зокрема, члени ЦВК від коаліції заявляють, що проблема полягає в тому, що не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата з виборчого списку БЮТ.

10 серпня був останній день, коли ЦВК має прийняти рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку БЮТ.

11 серпня на брифінгу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що очолювана нею політична сила має намір звернутися до Печерського районного суду столиці з позовом щодо відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати виборчий список блоку.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що частина членів ЦВК, які представляють коаліцію, намагається «штучним чином ізолювати БЮТ від виборчого процесу».