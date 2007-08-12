Члени ЦВК скаржаться, що Тимошенко на них тисне

14:28, 12 серпня 2007
Політика
1641

Заяву підписали 7 членів комісії

Ряд членів Центральної виборчої комісії розцінюють звинувачення на свою адресу в упередженості та заангажованості як тиск з боку Блоку Юлії Тимошенко.

ОХЕНДОВСЬКИЙ
Про це йдеться в переданій УНІАН заяві, яку підписали члени ЦВК Тетяна ЛУКАШ, Тамара АСТАХОВА, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН, Олександр ШЕЛЕСТОВ.

“Центральна виборча комісія заявляє, що безпідставні звинувачення в упередженості та заангажованості є нічим іншим, як тиском з боку БЮТ, який не спромігся правильно оформити документи на реєстрацію свого виборчого списку”, - говориться в заяві.

Автори документа вважають, що “юридична неможливість прийняття рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко, зробила Комісію та її членів об’єктом безпідставних звинувачень та тиску з боку представників окремих політичних сил”. “Кожен з нас, - нагадують вони, - перед вступом на посаду склав на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу українському народові, згідно з якою зобов’язався при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об’єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії”.

Також автори заяви зазначають, що в результаті розгляду поданих БЮТ документів, що “витяг з протоколу першого Міжпартійного з’їзду Блоку Юлії Тимошенко та виборчий список кандидатів у народні депутати України від цього Блоку не містять повних відомостей про місце проживання переважної більшості кандидатів у народні депутати України. Зазначені у цих документах найменування населених пунктів не можуть вважатися місцем проживання кандидатів у розумінні Закону”. Натомість, повідомляють автори заяви, “всі політичні партії і виборчі блоки, кандидатів від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією станом на 12 липня 2007 року (Комуністична партія України, Партія регіонів, Прогресивно-Соціалістична партія України, Блок „Наша Україна – Народна Самооборона”, Блок Литвина, Всеукраїнське об’єднання „Свобода”), належним чином оформили всі документи, подані до Центральної виборчої комісії, зокрема – правильно зазначили місце проживання всіх кандидатів”.

Автори заяви розцінюють висловлювання на свою адресу “як грубий та неприхований тиск, спробу незаконного впливу на кожного з нас з метою добитися прийняття незаконного рішення”. “Так само ми змушені кваліфікувати й відверті погрози кримінальною відповідальністю, яка, нібито „чекає на окремих членів Центральної виборчої комісії”, висловлені у заяві центрального штабу іншого суб’єкта виборчого процесу”, - йдеться далі в заяві.

“Організацію публічних заходів передвиборної агітації під стінами Центральної виборчої комісії тими суб’єктами виборчого процесу, які не мають права вести агітацію згідно з законом”, - члени ЦВК, які підписали цю заяву, вони розцінюють як провокацію.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати кандидатів у народні депутати України від БЮТ. За проект постанови про реєстрацію кандидатів за списком БЮТ проголосували лише 7 членів ЦВК при необхідних 8 голосах. 7 членів Комісії утримались. Зокрема, члени ЦВК від коаліції заявляють, що проблема полягає в тому, що не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата з виборчого списку БЮТ.

10 серпня був останній день, коли ЦВК має прийняти рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку БЮТ.

11 серпня на брифінгу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що очолювана нею політична сила має намір звернутися до Печерського районного суду столиці з позовом щодо відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати виборчий список блоку.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що частина членів ЦВК, які представляють коаліцію, намагається «штучним чином ізолювати БЮТ від виборчого процесу».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter