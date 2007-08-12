Чорновіл вважає, що Тимошенко воює не з ПР, а з НУ-НС

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Тарас Чорновіл заявляє про підготовку Блоком Юлії Тимошенко провокацій у Донецьку.

"Нам відомо, що на наступному тижні Тимошенко запланувала нову провокацію. Вона буде інсценувати бійку нібито п`яних шахтарів з нібито прогресивною молоддю в Донецьку", - цитує Чорновола в неділю сайт прем’єра Віктора Януковича.

"Ми знаємо про цей сценарій і вже попередили про нього правоохоронні органи", - зазначив Чорновіл.

Водночас звинувачення з боку Тимошенко на адресу Януковича через відмову ЦВК реєструвати виборчі списки БЮТ він назвав маніпулюванням думкою "помаранчевих" виборців і елементом війни між БЮТ та "Нашою Україною – Народною самообороною".

"Що ж стосується безсоромних випадів проти Партії регіонів та її Лідера, то це ще один принцип маніпулювання і, що найпотворніше, – думкою не наших, а саме помаранчевих виборців", - стверджує він.

На думку Чорновола, "Тимошенко добре розуміє, що прихильники Партії регіонів давно оцінили її "плідну" працю на користь України і, що б вона не казала, ніколи за неї не проголосують".

За його словами, "війна йде між блоком Тимошенко та "Нашою Україною" за прихильність тих виборців, які ще згоджуються піддаватися маніпуляціям і вірити брехні".

"Юлія Володимирівна вірить, що чим більше вона обіллє брудом Партію регіонів, тим більше прихильників "Нашої України" перейдуть на її бік. Подібну тактику застосовують і окремі неврівноважені лідери "Нашої України", - вважає Чорновіл.

Українська правда