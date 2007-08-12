У НУ-НС погрожують членам ЦВК кримінальною відповідальністю

"Наша Україна – Народна самооборона" звернулась до ЦВК із вимогою негайно зареєструвати кандидатів в народні депутати від БЮТ. Про це йдеться в заяві політичного блоку в зв`язку з нереєстрацією в ЦВК списків БЮТ. "НУ-НС" "розцінює такі дії окремих членів ЦВК від ПР та її політичних сателітів, як порушення права громадян бути обраними до представницьких органів влади".

"Ми заявляємо, що рішення ЦВК є відвертим політичним замовленням та проявом політичних репресій, які спрямовані на перешкоджання участі у виборчому процесі потужної демократичної сили і майбутнього партнера нашої політичної сили по демократичній коаліції у Верховній Раді України VI скликання – Блоку Юлії Тимошенко. Переконані, що подібні рішення суперечать принципам, на яких має базуватися робота органу, покликаного забезпечувати законність та прозорість виборчого процесу", - йдеться в тексті заяви.

"НУ-НС" в своїй заяві також наголошує на кримінальній відповідальності, "яка чекає на окремих членів ЦВК у випадку виявлення фактів зловживання службовим становищем та порушення закону при ухваленні рішення щодо відмови у реєстрації виборчого списку БЮТ".

РБК-Україна