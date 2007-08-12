Бютівці спеціально не вказали адреси у документах для ЦВК?

Лідер блоку "Український регіональний актив" Людмила Супрун переконана, що члени БЮТ спеціально не вказали свої адреси в документах для реєстрації в ЦВК, оскільки з`ясувалося, що всі вони живуть на Печерську в Києві. Про це вона заявила на прес-конференції, що відбулася за підсумками з`їзду блоку.

"З`ясувалося, що всі вони прописані в Печерському районі міста Києва, але намагаються це викласти як суперечність, що виникла в Центрвиборчкомі", - підкреслила вона. При цьому, відповідаючи на питання кореспондента ЛігаБізнесІнформ про те, звідки отримано таку інформацію, Л.Супрун відповіла: "Просто я знаю, де вони всі живуть". За її словами, саме з цієї причини бютівці не хочуть указувати свої точні домашні адреси, "точно так, як і не хочуть подавати декларації про доходи".

У свою чергу один з лідерів БЮТ Микола Томенко, коментуючи заяву Л.Супрун в інтерв`ю кореспондентові ЛігаБізнесІнформ, заявив, що багато років живе на Оболоні: "Я живу на Оболоні і пишаюся цим". Н.Томенко вважає, що насправді всі учасники виборчої кампанії зацікавлені в тому, щоб парламентські вибори пройшли без БЮТ. "Головна проблема в тому, що нас бояться", - сказав він.