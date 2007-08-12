Вітренко готується розкрити обійми Януковичу та Симоненку

Якщо до Верховної Ради шостого скликання потраплять прогресивні соціалісти, то вони долучаться до коаліції з регіоналами та комуністами.

Про це в інтерв`ю “5-му каналу” сказала лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО.

Вона припустила: “З Партією регіонів, з комуністами – можливо тоді, якщо у них в програмі будуть положення, що відповідають нашим, і вони налаштовані будуть їх виконувати. Я допускаю таке”, - зокрема сказала лідер ПСПУ.

Щодо Соціалістичної партії, яка зараз входить до коаліції, то вона, на думку Н.ВІТРЕНКО, до нової Верховної Ради не потрапить.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня XX з`їзд ПСПУ ухвали рішення про самостійну участь партії у дострокових виборах 30 вересня.

З`їзд також прийняв передвиборну програму партії "Національне багатство - на благо народу, а не в кишені олігархів!", "Міждержавний союз Україна-Білорусь-Росія", “Не допустити Натовської окупації".

Також з`їзд затвердив список із 450 кандидатів у народні депутати, в якому, як наголошується в повідомленні прес-служби ПСПУ, «немає жодного олігарха».

До першої п`ятірки виборчого списку увійшли: лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО, її заступник Володимир МАРЧЕНКО, Павло БАУЛІН, Людмила КОЙОТКІНА і Валерій ІВАНОВ.