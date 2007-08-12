В Україні з`явився ще один виборчий блок

Народно-демократична партія, Демократична партія та Республіканська християнська партія утворили виборчий блок "Український регіональний актив".

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено делегатами міжпартійного з`їзду сьогодні в Києві. Очолила новий виборчий блок лідер НДП Людмила СУПРУН.

Відмовляючись від пропозиції учасників з`їзду назвати блок її ім`ям, Л.СУПРУН зазначила: "чиїмсь ім`ям називають блок тільки коли хочуть сконцентрувати всю владу в одних руках".

До списку блоку, окрім Л.СУПРУН, увійшли перший заступник голови НДП Сергій КУНІЦИН, посол України в Росії Олег ДЬОМІН, заступник голови НДП Сергій ТАТУСЯК, член політвиконкому НДП, глава громадської організації "Екологічна ліга" Тетяна ТИМОЧКО, член політради НДП Олег ПЕТРОВ, лідер Київської облорганізації НДП, мер м.Славутич Володимир УДОВИЧЕНКО, голова ДемПУ Сергій КОЗАЧЕНКО і голова РХП Володимир ПОРОВСЬКИЙ.

За словами Л.СУПРУН, очолений нею блок планує отримати ті голоси, що були розсіяні між правоцентристськими силами на минулих парламентських виборах. Вона нагадала, що на виборах 2006 року 25% голосів виборці віддали маленьким партіям.