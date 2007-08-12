Блок «УРА» розраховує на 25% голосів виборців

Блок «Український регіональний актив» планує одержати близько 25% голосів виборців на майбутніх дострокових парламентських виборах.

Про це заявила лідер блоку Людмила СУПРУН на прес-конференції, яка відбулася за підсумками з`їзду блоку, передає ЛiгаБiзнесІнформ.

"Наша виборча кампанія буде цікавою, і вона відкриє багато нових особистостей", - заявила лідер блоку.

При цьому Л.СУПРУН додала, що блок закликатиме виборців не голосувати за парламентські партії. Вона вважає, що громадяни повинні голосувати за тих людей, які працюють для них у регіонах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 серпня, Народно-демократична партія, Демократична партія України і Республіканська християнська партія створили виборчий блок «Український регіональний актив».