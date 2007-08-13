Лідер житомирських регіоналів вважає, що проблем ставатиме дедалі більше

Голова Житомирської обласної організації Партії регіонів Микола ПРИСЯЖНЮК називає проблему з гарячим водозабезпеченням Житомира піар-ходом міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК заявив під час прямого ефіру на приватній житомирській телекомпанії "Союз-ТВ".

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК нагадав заяву Житомирського міського голови Віри ШЕЛУДЧЕНКО про те, що гаряче водопостачання у місті планують відновити з 20 серпня.

"Звичайно, газ буде, але ми розуміємо, що хтось намагався зробити піар-хід на цьому питанні і викинув знову 800 тисяч гривень бюджетних коштів для того, щоб дати гарячу воду житомирянам", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також вважає, що критична ситуація виникла через непрофесійний підхід до питання гарячого водозабезпечення з боку міської влади.

"Ніхто не прорахував, не підійшов професійно до цього питання. До мене від виборців надходить багато скарг та нарікань про те, що з’явилася гаряча вода уночі, але зникла вдень",-сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також наголосив на необхідності планового підходу до питань гарячого водозабезпечення як Житомира, так і роботи житлово-комунального господарства міста загалом та спрогнозував, що у разі відсутності такого підходу "подібних проблем ставатиме дедалі більше".

При цьому лідер "регіоналів" області наголосив на необхідності можновлацям Житомира усвідомлювати, що соціальні та побутові питання людей турбують більше, аніж велика політика. "Регіонали області і я особисто найближчим часов відкриють гарячу лінію з цих питань і намагатимемося, щоб мер Житомира В.ШЕЛУДЧЕНКО почула ці проблеми і рано чи пізно сіла за стіл переговорів з фахівцями для того, щоб відбудувати житлово-комунальне господарство нашого обласного центру", - додав М.ПРИСЯЖНЮК.

Довідка УНІАН. Про критичну ситуацію із забезпеченням соціальних закладів Житомира гарячою водою на прес-конференції у Житомирській облдержадміністрації повідомили 6 серпня губернатор області Юрій ПАВЛЕНКО та Житомирський міський голов В.ШЕЛУДЧЕНКО.

"Незважаючи на виконання вимоги Кабінету Міністрів України щодо розрахунків за спожитий газ, ДК „Газ України” не виділив ОПТМ „Житомиртеплокомуненерго” ліміти природного газу на серпень 2007 р., що призвело до відключення від гарячого водопостачання соціальних закладів міста", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

6 серпня із 26 котелень у Житомирі було відключено від газопостачання 22 котельні.