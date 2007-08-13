Чи допустить ЦВК Нашу Україну та Блок Тимошенко до формування окружних комісій

У понеділок Центрвиборчком має завершити процес формування окружних виборчих комісій.

Згідно з законом про вибори, свої кандидатури до складу виборчкомів можуть подавати фракції, утворені в Верховній Раді поточного скликання, причому кількість представників від коаліції та опозиції має бути рівною.

Як передає Бі-Бі-Сі, за чотири дні до завершення формування окружних виборчих комісій соціалісти вирішили оскаржити в новому суді участь у тому процесі депутатів п’ятого скликання від БЮТ та «Нашої України». В СПУ вважають, що факт складення мандатів понад 150-ма опозиційними депутатами перекреслює їхнє право на своїх людей в виборчкомах.

Позов Соціалістичної партії надійшов до Окружного адміністративного суду Києва лише трохи більше як за тиждень по тому, як Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ та регіонал Сергій КІВАЛОВ урочисто презентували початок його роботи.

В Окружному адміністративному суді Києва Бі-Бі-Сі сказали, що наразі позовна заява знаходиться на резолюції в голови суду, тож дата її розгляду наразі невідома. Між тим, 13 серпня спливає визначений ЦВК термін формування окружкомів.

Речник Комітету виборців Олександр ЧЕРНЕНКО визнає, що існують різночитання виборчого законодавства через те, що кандидатури до окружкомів подаються за підписами лідерів фракцій, які в випадку з БЮТ та «Нашою Україною» склали свої мандати.

Проте, з іншого боку, президент достроково припинив повноваження усієї Верховної Ради, а не включення до роботи в окружкомах саме опозиціонерів призведе до однобокого контролю за виборами. Тож О.ЧЕРНЕНКО каже, що радше за все ЦВК не піде на недопущення до виборчкомів “нашоукраїнців” та “бютівців”.

О.ЧЕРНЕНКО зауважує на тому, що високий рівень політизації членів ЦВК може призвести до блокування роботи комісії – наразі більшість її членів є представниками коаліції. Між тим, вже за перший виборчий тиждень експерти зафіксували кілька конфліктних ситуацій у ЦВК– зокрема, надто ретельну перевірку членами ЦВК від коаліції списків БЮТ, що призвело до відмови в реєстрації блоку з першого разу, суперечку навколо представництва опозиції в окружкомах та навколо частки виборців, які матимуть право голосувати вдома.

Тоді як член комісії від Нашої України Андрій МАГЕРА переконаний, що задля запобігання фальсифікацій, які мали місце в 2004-му році, голосувати вдома має не більше ніж пів відсотка виборців, СПУ відстоює право скриньки на дому для усіх пенсіонерів без пред’явлення відповідних довідок.