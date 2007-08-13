Богатирьова знає, чому недоторканність не скасують
Та що потрібно для стабільної влади
|Раїса Богатирьова
Як повідомляє «Українська правда», про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила, коментуючи відповідну ініціативу Блоку Юлії Тимошенко.
"Я думаю, що це чергова замануха й інструмент мобілізації електорату. Сьогодні за законами України неможливо провести референдум у термін до 30 вересня", - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.
Коментуючи ініціативу опозиції щодо скасування депутатської недоторканності, Р.БОГАТИРЬОВА припустила, що в парламенті VI скликання ці політичні сили будуть наполягати на збереженні недоторканності.
"Коли "Наша Україна" і БЮТ знову будуть в опозиції, то змушені будуть самі з собою сперечатися. Запевняю вас, що, перебуваючи в опозиції, вони ніколи не відмовляться від депутатської недоторканності", - переконана вона.
Р.БОГАТИРЬОВА також висловила впевненість, що "ті політичні сили, які є сьогодні в парламенті, обов`язково будуть представлені в парламенті VI скликання".
"Є колосальна ймовірність того, що більшість буде відновлена в наступному парламенті в тому вигляді, у якому коаліція працювала в складі V скликання", - вважає також вона.
Разом з тим, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, "для стабільної влади в країні необхідна широка коаліція".