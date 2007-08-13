Богатирьова знає, чому недоторканність не скасують

Координатор більшості в парламенті V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА вважає неможливим проведення референдуму щодо концепції Конституції 30 вересня.

Як повідомляє «Українська правда», про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила, коментуючи відповідну ініціативу Блоку Юлії Тимошенко.

"Я думаю, що це чергова замануха й інструмент мобілізації електорату. Сьогодні за законами України неможливо провести референдум у термін до 30 вересня", - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

Коментуючи ініціативу опозиції щодо скасування депутатської недоторканності, Р.БОГАТИРЬОВА припустила, що в парламенті VI скликання ці політичні сили будуть наполягати на збереженні недоторканності.

"Коли "Наша Україна" і БЮТ знову будуть в опозиції, то змушені будуть самі з собою сперечатися. Запевняю вас, що, перебуваючи в опозиції, вони ніколи не відмовляться від депутатської недоторканності", - переконана вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також висловила впевненість, що "ті політичні сили, які є сьогодні в парламенті, обов`язково будуть представлені в парламенті VI скликання".

"Є колосальна ймовірність того, що більшість буде відновлена в наступному парламенті в тому вигляді, у якому коаліція працювала в складі V скликання", - вважає також вона.

Разом з тим, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, "для стабільної влади в країні необхідна широка коаліція".