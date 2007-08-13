БЮТ під ЦВК чекає підкріплення з регіонів

Прихильники Блоку Юлії Тимошенко третій день пікетують Центральну виборчу комісію з вимогою зареєструвати виборчий список політичної сили.

На площі під ЦВК зібралися кілька сотень прихильників БЮТ переважно з Києва та столичної області. На місці проведення акції встановлено більше десятка агітаційних наметів, передає ICTV.

Пікетувальники заявляють, що проводитимуть акцію протесту, доки ЦВК не зареєструє список кандидатів від блоку на позачергові парламентські вибори. Пропрезидентський блок “Наша Україна – Народна самооборона” підтримав позицію БЮТ.

Як передає Радіо "Свобода", в понеділок до БЮТівців із Києва й області мають долучитися й представники інших регіонів.

Водночас 8 членів Центрвиборчкому від коаліції вважають акцію протесту протиправною та заявляють про неприпустимість тиску на них з метою реєстрації виборчого списку.

Як повідомлялося, ЦВК відмовив кандидатам у народні депутати від БЮТ у реєстрації через неналежне оформлення документів.