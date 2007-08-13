З Донецька Тимошенко передали, що хай справляється сама

09:45, 13 серпня 2007
Політика
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Місцева Батьківщина до Києва не рветься

Симпатики БЮТ приміряють нові футболки з ”прикольною” символікою блоку. Київ, 11 серпняДонецька обласна партійна організація «Батьківщина» не братиме участі в пікетуванні Центральної виборчої комісії у зв`язку з відмовою ЦВК зареєструвати виборчий список Блоку Юлії Тимошенко. Про це «Острову» повідомив голова Донецької ОПО «ВО «Батьківщина» Геннадій Задирко.

«Людей ми не веземо, готуємося до агітаційної кампанії. Там достатньо своїх сил з Києва і Київської області. Тим паче, що сьогодні буде ухвалено рішення суду щодо реєстрації Блоку. Я думаю, ми ще раз доведемо, що ЦВК заангажована», - сказав Р. Задирко.

При цьому він підкреслив, що Донецька ОПО «ВО «Батьківщина» готова буде взяти участь в акціях протесту, якщо «буде рішення центрального органу».

Нагадаємо, що прихильники Блоку Юлії Тимошенко третій день пікетують ЦВК з вимогою зареєструвати виборчий список політичної сили.

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