Луценко знає, як зробити ”слуг народу рівними з народом”

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що скасування депутатської недоторканності “зніме кримінальний магніт, що притягує до Верховної Ради представників мафії”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в ефірі каналу «1+1».

Зокрема, за його словами, скасування депутатської недоторканності «зніме кримінальний магніт, який притягує під купол Верховної Ради не депутатів, а подекуди представників мафії, які хочуть прикрити свої оборудки, користуючись статусом недоторканності для себе, або своїх друзів».

Також Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що скасування депутатської недоторканності “зробить слуг народу рівними з народом”.

На підтвердження того, що недоторканність треба скасувати, Ю.ЛУЦЕНКО для прикладу нагадав випадок з екс-губернатором Закарпаття Іваном РІЗАКОМ, “який лежав в ліжку з прикутими до нього двома недоторканними депутатами від СДПУ(о), - ШУФРИЧЕМ та ПРОШКУРАТОВОЮ”.

«Ці двоє з мандатом прикували себе до нього, щоб свого не здавати. І тільки коли СДПУ(о) пролетіло на виборах, тоді РІЗАК отримав 5 років, щоправда, на жаль, умовно», - сказав він.

Також Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, чому депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ, зараз категорично виступає проти скасування депутатської недоторканності. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, причиною цього є те, що «він (ЧЕЧЕТОВ) у міліції, в мої часи, давав явку з повинною про те, що виконував злочинні замовлення КУЧМИ, без конкурсу віддав «Криворіжсталь» своєму зятю ПІНЧУКУ, а «Павлоградвугілля» - пану АХМЕТОВУ».

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що ці два приклади наглядно показують, що “депутати і їхнє оточення, прикриваючись імунітетом, роблять закон тільки для народу, але не для себе”. “А зміни почнуться лише тоді, коли закон стане однаковим для всіх”, - додав лідер “НУ-НС".