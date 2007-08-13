Ющенко сьогодні в Криму зустрінеться з Адамкусом
10:39, 13 серпня 2007Політика
1092
Про це повідомила прес-секретар Президента
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе робочу зустріч із Президентом Литовської Республіки Валдасом АДАМКУСОМ, який перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у першій половині дня Президенти двох країн здійснять робочу поїздку по АР Крим, зокрема відвідають м. Балаклаву.
Також запланована зустріч Президентів України та Литви у форматі сам на сам. Глави держав обговорять двосторонні відносини та внутрішньополітичну ситуацію в Україні. В.ЮЩЕНКО та В.АДАМКУС також обміняються думками з питань енергетики, обговорять інші актуальні питання міжнародної політики.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter