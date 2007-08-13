Ющенко сьогодні в Криму зустрінеться з Адамкусом

10:39, 13 серпня 2007
Політика
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Про це повідомила прес-секретар Президента

Віктор ЮщенкоСьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе робочу зустріч із Президентом Литовської Республіки Валдасом АДАМКУСОМ, який перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у першій половині дня Президенти двох країн здійснять робочу поїздку по АР Крим, зокрема відвідають м. Балаклаву.

Також запланована зустріч Президентів України та Литви у форматі сам на сам. Глави держав обговорять двосторонні відносини та внутрішньополітичну ситуацію в Україні. В.ЮЩЕНКО та В.АДАМКУС також обміняються думками з питань енергетики, обговорять інші актуальні питання міжнародної політики.

 

 

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