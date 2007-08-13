У НУ-НС вважають, що Ющенко добре прорахував свою ініціативу

«Президент, проголошуючи «Острозькі ініціативи», розумів, що різні соціальні проекти будуть виборчою зброєю в руках «проффесіональних » популістів, яким є уряд Януковича-Азарова,», - розповів сайту RAZOM народний депутат п’ятого скликання, член блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Анатолій Матвієнко.

«Президент поставив реальні, прораховані, обґрунтовані соціальні ініціативи в той час коли Янукович та Азаров займаються дешевим популізмом», - додав він.

За його словами, «регіонали» вміють лише обіцяти та перекладати на майбутні уряди відповідальність за власні дії.

Член Блоку переконаний, що Президент показав реальну і необхідну політику найближчих років, яка є вимогою для будь-якого уряду. «На відміну від нинішнього Кабінету Міністрів, демократичні сили зможуть сформувати справжній уряд професіоналів. У нас є можливості і досвід, здібні та професійні люди, здатні підтримати соціальні ініціативи Ющенка, спроможні втілити їх, забезпечивши українському народові краще життя та гарне майбутнє», - запевнив Матвієнко.

За його словами, Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» та інші демократичні сили зможуть швидко сформувати професійний уряд. «Ми забезпечимо людям стабільність», - переконаний Матвієнко.