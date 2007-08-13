Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва після завершення післяопераційного курсу реабілітації в Росії і приступив до виконання своїх обов`язків.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єра Денис ІВАНЕСКО.

За його словами, самопочуття В.ЯНУКОВИЧА добре.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ проходив післяопераційний курс реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини на Алтаї.

8 травня В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.