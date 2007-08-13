Янукович повернувся
11:20, 13 серпня 2007Політика
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Прем`єр проходив реабілітацію в Росії
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва після завершення післяопераційного курсу реабілітації в Росії і приступив до виконання своїх обов`язків.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єра Денис ІВАНЕСКО.
За його словами, самопочуття В.ЯНУКОВИЧА добре.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ проходив післяопераційний курс реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини на Алтаї.
8 травня В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.
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