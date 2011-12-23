Луценко - про вибори до ВР: буду бронепоїздом на запасній колії

Лідер партії «Народна самооборона», екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сумнівається, що влада дозволить йому взяти участь в майбутніх виборах.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

Відповідаючи на запитання про те, що політичне життя у 2012 році проходитиме під знаком парламентських виборів і чи має намір він брати в них участь і в якій якості, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «В українських судах навіть закони Архімеда діють лише з дозволу Адміністрації Президента. Тому було б наївно розраховувати на те, що мені дозволять вільно брати участь у політичній діяльності. І хоча на сьогодні в суді не одержано жодного (!) свідчення, яке підтверджує звинувачення, висунуті Генпрокуратурою, я, найімовірніше, буду бронепоїздом української опозиції, що стоїть на запасній колії. Єдине, в чому можу завірити, – моє слово буде почуто у будь-якому разі».