Симоненко думає, що в крісло Мороза його підсадять регіонали

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО стверджує, що представники Партії регіонів підтримують його прагнення очолити Верховну Раду VІ скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за словами П.СИМОНЕНКА, на минулому тижні комуністи та “регіонали” на засіданні координаційної ради «обговорювали тактику нашої співпраці і обговорювали спільні, які можуть бути найближчим часом, дії”.

“Серед тих багатьох питань ми, безумовно, обговорювали і цю проблему (намір комуністів обійняти посаду спікера парламенту), і вона знаходить розуміння серед представників “регіонів», - сказав лідер КПУ.

Загалом, за словами П.СИМОНЕНКА, його особистий досвід “на посаді керівника однієї з найпотужніших областей України, і 13-річний досвід роботи у Верховній Раді дає мені підстави говорити про те, що я із цією посадою (голови ВР) справлюсь».

Крім того, П.СИМОНЕНКО знову висловив переконання, що проблеми з реєстрацією виборчого списку БЮТ є спробою зриву дострокових виборів.

«Все те, що відбувається з реєстрацією списку БЮТ, це якраз початок зриву процесу виборів», - сказав він. На його думку, «помаранчева команда» зрозуміла, що всі соцдослідження показують, що якщо чесно пройдуть вибори, «то помаранчевої коаліції не буде». А тому зараз, за словами П.СИМОНЕНКА, окремі представники помаранчевої команди намагаються зірвати процес виборів.

Крім того, він ще раз зазначив, що в разі, якщо в новому парламенті буде сформована коаліція, до якої увійдуть Компартія, Партія регіонів, то буде продовжено політреформу, яка потягне за собою ліквідацію інституту Президента.