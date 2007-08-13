Ющенку пропонують поміняти президентське крісло на помаранчеву коаліцію

Президент України має сам скласти повноваження у випадку, якщо у Верховній Раді буде створена "помаранчева" коаліція. Таку думку у понеділок на прес-конференції висловив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

Як передає кореспондент ЛігаБізнесІнформ, в той же час, П.Симоненко упевнений, що, окрім коаліції національної єдності, яка діяла у Верховній Раді V скликання, жодна інша коаліція не зможе вирішити таких питань, як продовження політреформи і соціалізація законів. Більше того, "інший формат коаліції в парламенті приведе до узурпації влади в Україні", - вважає він. Пояснюючи свою позицію, П.Симоненко заявив, що під узурпацією розуміє створення "помаранчевої" коаліції, "помаранчевого" уряду при нинішньому Президентові. Тому у разі створення такої більшості Віктор Ющенко має скласти свої президентські повноваження, - сказав він.

Крім того, П.Симоненко звинуватив голову держави в тому, що він "перетворився на агітатора виборчої кампанії". За його словами, Президент завжди повинен залишатися нейтральним. В той же час, В.Ющенко агітує за одну з політичних сил, - підкреслив лідер КПУ.