МЗС не розуміє, що робити з туристами після 26 вересня

Міністерство закордонних справ звернулося до Центральної виборчої комісії за роз’ясненням, яким чином можуть проголовувати на закордонній виборчій дільниці громадяни України, які перетнуть український кордон менше, ніж за три дні до виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

«МЗС, зокрема робоча група, звернулася до ЦВК за роз’ясненням, що робити з тими громадянами, які після 26 вересня перетнуть кордон і захочуть проголосувати», - сказав він.

«На даний момент не до кінця зрозуміла ситуація з тими громадянами України, які прибудуть на закордонну виборчу дільницю у період між 26 і 30 вересня, оскільки відкріпних талонів немає як таких, а списки виборців будуть вже затверджені і внести в них зміни невідомо як», - додав А.ДЕЩИЦЯ.