У Тимошенко просять ПР з’ясувати, що саме нюхає Чорновіл

Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко звернулася до Партій регіонів із проханням "уважно стежити за тим, що саме курить чи нюхає Тарас”. Таке звернення з’явилося, уточнюють у пресс-службі БЮТ, “з огляду на чергову «укурку» Тараса Чорновола та його галюциногенні заяви”.

Йдеться про твердження такого змісту: “Так, нам відомо, що на наступному тижні Тимошенко запланувала нову провокацію. Вона буде інсценувати бійку нібито п`яних шахтарів з нібито прогресивною молоддю в Донецьку. Ми знаємо про цей сценарій і вже попередили про нього правоохоронні органи”. Такі слова Чорновола оприлюднені на сайті Партії регіонів.

“Що ж до бійки шахтарів з прогресивною молоддю, про яку говорив Тарас, - заявляють у пресс-службі БЮТ, - то ми звичайно не додумались до такого креативу, але якщо під «прогресивною молоддю» мається на увазі сам Тарас Чорновіл, то було б непогано, коли б шахтарі навішали йому по потилиці”.