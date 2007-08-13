Ющенко просить ЦВК добровільно зареєструвати список БЮТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертається до Центральної виборчої комісії з проханням добровільно повернутись до розгляду питання про реєстрацію списку Блоку Юлії Тимошенко, не чекаючи рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала представник Президента у ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні на брифінгу.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що на адресу Президента сьогодні надійшов лист від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з проханням до нього, як гаранта конституційних прав і свобод громадян, вжити необхідних заходів для забезпечення прав і свобод громадянина при проведенні позачергових виборів до Верховної Ради України.

«Президент, відповідно до частини 2 ст. 102 Конституції України, є гарантом додержання Конституції України, а відтак - і гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян України, в тому числі і щодо пріоритетного конституційного права – виборчого права», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, додавши, що з огляду на ці повноваження Президент здійснює постійний ретельний моніторинг усіх заходів, пов’язаних з проведенням позачергових парламентських виборів, у тому числі і по діях Центральної виборчої комісії.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що на сьогодні цілком очевидним є те, що з 11 серпня у діях ЦВК є ознаки бездіяльності щодо реєстрації списку БЮТ, оскільки комісія, відповідно до закону, мала зареєструвати список впродовж трьох днів з дня подачі документів.

При цьому вона повторила свою позицію, що ЦВК мала всі підстави зареєструвати список БЮТ, оскільки документи відповідають необхідним вимогам.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що ЦВК має функції не лише організатора виборів, але й повинна стояти на захисті прав громадян. При цьому вона зазначила, що саме так раніше і діяла Центральна виборча комісія.

В ході брифінгу М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що прохання Президента до ЦВК повернутись до розгляду реєстрації списку БЮТ не можна розцінювати як тиск. Вона назвала це прохання коректним і толерантним.

Також М.СТАВНІЙЧУК не розцінює як тиск проведення під стінами ЦВК акцій протесту БЮТ. За її словами, члени ЦВК мають керуватись положеннями закону і Конституції, «і я думаю, що присутність тих чи інших політичних сил перед приміщенням ЦВК навряд чи можна вважати надзвичайно тяжким і складним тиском на членів Центральної виборчої комісії, адже якщо члени ЦВК виконують положення закону, їм немає чого боятися».

Як повідомлялося, ЦВК на своєму засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати від блоку. Зокрема, члени ЦВК від коаліції заявляють, що проблема полягає в тому, що не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата з виборчого списку БЮТ

У свою чергу лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО заявила 11 серпня, що блок звернеться до суду з приводу бездіяльності Центрвиборчкому. Крім того, керівництво блоку проситиме відреагувати на дії ЦВК Президента України і євроспільноту.