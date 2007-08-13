Шуфрич ”розколеться” тільки завтра
14:12, 13 серпня 2007Політика
1207
Міністр рветься в бій
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ із завтрашнього дня розпочинає участь у виборчій кампанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні в Криму під час церемонії запуску каналу для скидання води з озера Сасик-Сиваш у Чорне море.
«Попри численні прохання журналістів прокоментувати ряд питань, що стосуються політичної ситуації в країні, я цього робити не буду, доки не піду у відпустку», - сказав Н.ШУФРИЧ.
Міністр пообіцяв, що з перших хвилин завтрашнього дня готовий відповідати на будь-які політичні запитання.
Як відомо, Н.ШУФРИЧ на п`ятому місці у списку кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter