Шуфрич ”розколеться” тільки завтра

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ із завтрашнього дня розпочинає участь у виборчій кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні в Криму під час церемонії запуску каналу для скидання води з озера Сасик-Сиваш у Чорне море.

«Попри численні прохання журналістів прокоментувати ряд питань, що стосуються політичної ситуації в країні, я цього робити не буду, доки не піду у відпустку», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр пообіцяв, що з перших хвилин завтрашнього дня готовий відповідати на будь-які політичні запитання.

Як відомо, Н.ШУФРИЧ на п`ятому місці у списку кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.