Українські заробітчани в Італії упізнавали Тимошенко тільки по косі?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне зробити все можливе для повернення українських заробітчан з-за кордону на батьківщину. Про це вона заявила сьогодні під час презентації програми БЮТ «Український прорив» на засіданні Ради конкурентоспроможності України.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що нещодавно була в Італії, зокрема у Неаполі, де проживають приблизно 200 тис. українських заробітчан-нелегалів. Лідер БЮТ наголосила, що мала дуже плідне спілкування з українцями. «Слава Богу, у мене є пізнавальний знак – коса, який асоціюється з Україною», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала неприпустимим той факт, що представники української інтелігенції «миють підлогу та посуд» за межами України.