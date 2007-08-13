Європа пояснить Януковичу, що він вляпався?

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко сподівається, що судові інстанції вже завтра приймуть рішення і зобов’яжуть Центральну виборчу комісію зареєструвати БЮТ як суб’єкта виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що ще в суботу, 11 серпня, БЮТ звернувся до окружного адміністративного суду м. Києва з позовом щодо бездіяльності Центрвиборчкому. За її словами, слухання по цій справі має відбутися завтра у другій половині дня.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що цей суд дотримається правової позиції.

Вона наполягає, що всі документи Блок Юлії Тимошенко подав до ЦВК у бездоганно оформленому вигляді. Той факт, за її словами, що БЮТ відмовляються реєструвати, є підтвердженням «політичних переслідувань».

«Чекаємо завтра на рішення суду. Віримо, що рішення буде правильним і чесним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, на сьогоднішній день вже є реакція деяких європейських країн на той інцидент, що стався.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що таким чином країни Європи пояснять прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ, «що він, перепрошую, вляпався, коли зробив таку дурницю».