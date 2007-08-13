Адамкус похвалився Ющенку, що Литва виграла в Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зараз проводить зустріч у Форосі (Крим) з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходить на державній дачі «Зоря».

Перед початком зустрічі глави держав поговорили про загальну ситуацію в країнах, зокрема, В.ЮЩЕНКО запитав у АДАМКУСА: «Вдома все гаразд?». На що В.АДАМКУС відповів, що все гаразд і розповів про те, що вчора в Литві закінчилася яхтова регата, в якій брали участь 60 яхт. Президент України запитав, хто переміг, і литовський глава держави зазначив, що перемогли естонці. Після чого глави держав засміялися.

При цьому В.АДАМКУС похвалився, що Литва зате вчора виграла у Росії в баскетбол.

Президент України висловив сподівання, що Президент Литви під час свого візиту в Україну знайде час для відпочинку. Зі свого боку В.АДАМКУС зазначив, що йому завжди приємно перебувати в Україні. «Ми завжди дуже близько відчуваємо вас, і сьогодні мені дуже приємно побути з вами кілька годин», - сказав глава Литовської держави.

При цьому він зазначив, що колись, можливо, настане час, і він проведе кілька днів на відпочинку разом з Президентом України.

На зустрічі глави держав планують обговорити двосторонні українсько-литовські відносини, питання будівництва нафтопроводу, а також, можливо, внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Після розмови глави держав проведуть невелику прес-конференцію для ЗМІ.

Президент Литви пробуде в Україні до завтрашнього дня.