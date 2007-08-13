Янукович був на Алтаї за рахунок відпустки

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ проходив курс післяопераційної реабілітації на Алтаї (Росія) за рахунок своєї щорічної відпустки.

Це випливає з розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня про надання прем’єру щорічної відпустки тривалістю п’ять календарних днів з 6 серпня 2007 року.

Як повідомляється на сайті Кабміну, відповідне розпорядження №639 прийнято відповідно до частини другої статті 58 Закону України „Про Кабінет Міністрів України”, якою визначається, що члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю тридцять календарних днів.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва після завершення післяопераційного курсу реабілітації в Росії і приступив до виконання своїх обов`язків.

8 серпня стало відомо, що В.ЯНУКОВИЧ знаходиться на Алтаї, де проходить післяопераційний курс реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини.

8 травня В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.