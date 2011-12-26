Політолог назвав головну інтригу справи Тимошенко

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що на сьогодні головною інтригою судової справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є те, чи захоче Європейський суд з прав людини розпочати її розгляд без розгляду в українських судах касаційної інстанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами В.ФЕСЕНКА, розгляд справи у Європейському суді – це «початок нового етапу судової епопеї», і відтепер вона виходить на європейський рівень й українській судовій системі доведеться реагувати на рішення європейських судових інституцій.

У зв’язку з цим, зауважив В.ФЕСЕНКО, починається нова фаза тактичної боротьби навколо справи Ю.ТИМОШЕНКО.

На його думку, у цей час найцікавішим є те, чи погодиться Європейський суд розглядати цю справу, минаючи українські касаційні інстанції, адже зазвичай європейські суди починають розгляд справ лише тоді, коли кожна окрема справа пройшла всі етапи розгляду національною судовою системою.

При цьому політолог не виключає, що влада спробує затягти касаційний процес розгляду справи, аби вона якнайпізніше потрапила до європейських судів.

Разом з тим, на думку В.ФЕСЕНКА, захист Ю.ТИМОШЕНКО буде намагатись, аби Європейський суд з прав людини розглянув справу якнайшвидше.

За словами В.ФЕСЕНКА, це пояснюється надзвичайно серйозним її резонансом, а також наближенням парламентських виборів в Україні.