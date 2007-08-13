Комуністи створюють Комітети народного контролю за виборами

У Луганській області комуністи створюють Комітети народного контролю за позачерговими парламентськими виборами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар обласного виборчого штабу КПУ Наталя МАКСИМЕЦЬ.

У Луганську такий комітет вже створено у складі 6 осіб – це юристи, які вже мають досвід роботи у виборчих кампаніях.

Подібні комітети створюються і в інших містах області. Головна мета їх створення – запобігти фальсифікації виборів під час підрахунку голосів у день голосування.