Комуністи створюють Комітети народного контролю за виборами
18:54, 13 серпня 2007Політика
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У Луганську такий комітет складено з юристів
У Луганській області комуністи створюють Комітети народного контролю за позачерговими парламентськими виборами.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар обласного виборчого штабу КПУ Наталя МАКСИМЕЦЬ.
У Луганську такий комітет вже створено у складі 6 осіб – це юристи, які вже мають досвід роботи у виборчих кампаніях.
Подібні комітети створюються і в інших містах області. Головна мета їх створення – запобігти фальсифікації виборів під час підрахунку голосів у день голосування.
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