Казкове новорічно-різдвяне шоу для дітей у Палаці «Україна»

Немає більш довгоочікуваних свят, як Новий рік та Різдво! До них дорослі й малі готуються особливо ретельно, покладають великі надії на те, що свята принесуть усім багато радості та щастя. Традиція зимових свят – безліч подарунків для малечі та створення святкового настрою в очікуванні Cвятого Миколая й Діда Мороза, дивовижних зустрічей з ними. Тому щороку на різдвяні канікули Національний палац мистецтв «Україна» влаштовує справжнє свято для дітей, даруючи їм казкове новорічно-різдвяне шоу!

Кращі режисери та сценаристи заздалегідь розпочали активну підготовку чарівної новорічної казки – театралізованого дійства, яке подарує яскраві емоції та враження. Дітки споглядатимуть пригоди головних героїв – футбольної команди Євро-2012, яким провести чемпіонат перешкоджає злюча Баба Яга. Але звірята – поросята, поні, верблюди, носухи, страуси, ведмеді – а також сніговички й Дід Мороз на шляху до головної спортивної події спільними зусиллями долають усі перешкоди і врешті збирають команду та проводять змагання.

«Створити дітям новорічний настрій допоможуть артисти танцювального ансамблю «Пульс», акробати цирку «Кобзов» та естрадної академії цирку. Палац «Україна» задіє всі свої ресурси, всі сили, все найновіше обладнання, щоб на кращій сцені країни розгорнулося фантастичне казкове дійство. Декорації монтуються з використанням величезних віртуальних екранів, тому видимість з кожного місця в залі буде чудова», – каже режисер вистави Віолетта МОЗГОВА.

На головну ялинку України Вас чекатимуть за годину до початку. Бо й на площі перед палацом, і у фойє для гостей відбуватимуться святкові виставки, дискотеки, конкурси. Готуються яскраві концертні номери та багато сюрпризів і подарунків від Діда Мороза. Також на всіх поверхах дітлахи зможуть узяти участь у надзвичайно красивому шоу мильних бульбашок, познайомитися з дресированими екзотичними тваринами. Розважатимуть публіку і казкові герої у виконанні артистів театру, цирку, кіно та естради. І головне: кожному малюку вручать подарункові набори з найкращими солодощами та справжнім шоколадом.

Звичайно, всіх секретів новорічної ялинки ми не розкриємо. Приходьте й побачите самі. Діти до шести років зможуть проходити на один квиток з дорослим, займаючи одне місце.

Вартість квитків – від 30 до 220 гривень.

Ми чекаємо на вас з 29 грудня по 8 січня.

Акредитація обов’язкова!

Акредитація проводиться за телефонами:

(067) 709-28 87,

(044) 247-23-17,

Раїса ВИННИК