БЮТ: Центрвиборчком з помилкою зареєстрував решту списків

Представник БЮТ у Центральній виборчій комісії, заступник керівника Центрального виборчого штабу БЮТ Петро КРУПКО наполягає на тому, що документи для реєстрації в ЦВК виборчого списку блоку оформлені належним чином.

Про це П.КРУПКО заявив в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

“Ми подали документи, як це і належало, із зазначенням місця проживання. Це відповідає букві закону і змісту цього поняття. ЦВК хоче, щоб ми написали ще й адресу, але в цьому випадку ми подаємо документ не за формою. затвердженою ЦВК! Комісія зареєструвала декілька партій за документами, які за змістом не відповідають формі, затвердженій комісією. Тепер вони вимагають, щоб ми зробили так, як всі. Вони вимагають, щоб ми йшли в ногу тільки для того, щоб виправдати свою помилку і безглуздість, і намагаються це використати у такий спосіб, як не допустити БЮТ до виборів. Хоча юридичних аспектів немає. І це підтвердить кожен юрист”, - сказав П.КРУПКО.

За його словами, ЦВК намагається перенести поняття з приватно-правової у публічно-правову сферу. “Дехто з членів ЦВК, коли виникла дискусія, посилався на Цивільний кодекс, але з точки зору юридичної – це не витримує жодної критики. Бо слід розрізняти публічно-правову сферу від приватно-правової сфери. Цивільний кодекс регулює приватно-правову сферу. І якщо, наприклад, у статті Цивільного кодексу записано, що під місцем проживання слід розуміти квартиру, будинок, то це можна застосовувати лише у відносинах, які стосуються приватно-правової, а не публічно-правової сфери, бо вибори – публічно-правова сфера”, - наголосив він.

П.КРУПКО нагадав, що згідно з рішенням Конституційного суду від 28 вересня 2000 року, стаття 24 Конституції України визначає, що місцем проживання є село, селище, місто, тобто адміністративно-територіальна одиниця, на території якої живе людина. “До речі, доповідачем у цієї справі був Василь НІМЧЕНКО, який сьогодні є постійним представником уряду в Конституційному суді. Я думаю, що якби його запитати, коли він залишається юристом, а не політиком, він підтвердить, те, що тут написано. А тут, зокрема, написано, що КС виходить з того, що за змістом статті 24 під місцем проживання розуміється саме село, селище, місто, а не конкретне житлове приміщення”, - наголосив представник БЮТ у ЦВК.

“Крім того, є Закон “Про свободу пересування та вибір місця проживання в Україні”, який абсолютно чітко говорить, що таке місце проживання. Коли писали цей закон, урахували рішення Конституційного суду. Водночас, нинішній уряд Віктора ЯНУКОВИЧА подав до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу, які ухвалені у першому читанні і зараз знаходяться у комітеті. Цим законопроектом пропонується нова редакція статті Цивільного кодексу, згідно з якою поняття місце проживання, будинок, квартира замінюється на поняття місця проживання як адміністративно-територіальну одиницю”, - додав він.

За словами П.КРУПКА, Закон “Про вибори народних депутатів України” також чітко розрізняє два поняття – місце проживання і адреса житла. “Наприклад, коли йдеться про списки виборців, зазначається місце проживання та адреса житла, про реєстрацію спостерігачів – також про місце проживання та адресу житла, а коли про списки кандидатів у депутати - виключно про місце проживання”, - нагадав П.КРУПКО.

“Закон розрізняє ці два поняття. ЦВК, правильно розуміючи закон, затвердила кілька документів, які необхідні для забезпечення виборчого процесу. Зокрема, у формі подання щодо кандидатур до окружних виборчих комісій зазначені місце проживання та адреса житла, як написано у законі, у формі подання про реєстрацію спостерігачів – також місце проживання та адреса житла. У формі витягу з протоколу Міжпартійного з’їзду щодо висування кандидатів у депутати – лише місце проживання”, - пояснив представник БЮТ у ЦВК.

П.КРУПКО також припустив, що “члени ЦВК, розуміючи, що насправді відбувається, виконують вказівку”. “Я в цьому переконаний, бо я бачив їхніх диригентів, просто в даному випадку, кажуть на біле чорне”, - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації кандидатів у народні депутати від блоку Юлії Тимошенко. Зокрема, члени ЦВК від коаліції заявляють, що проблема полягає в тому, що не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата з виборчого списку БЮТ

11 серпня Блок Юлії Тимошенко звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії у питанні реєстрації БЮТ для участі у дострокових парламентських виборах.