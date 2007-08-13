ЦВК: щоб голосувати вдома, достатньо заяви

Центральна виборча комісія відмовилась надавати право голосування на дому лише за наявності документів, що підтверджують інвалідність.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому пленарному засіданні ЦВК затвердила постанову про форми виборчих документів на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня. Одним із виборчих документів є форма для голосування для дому.

При цьому член ЦВК Андрій МАГЕРА наполягав на тому, аби комісія ухвалила рішення, що голосування на дому дозволяється лише за наявності відповідних довідок про інвалідність та інших медичних документів, які засвідчують неможливість особи прийти на дільницю і проголосувати.

Однак, ця пропозиція не була підтримана членами ЦВК – “за” проголосували лише 7 із 14 членів комісії.

При цьому у проголосованому в цілому документі була залишена норма, відповідно до якої голосування на дому дозволяється лише при наявності звичайної заяви про бажання голосувати на дому.

Як повідомлялося, днями А.МАГЕРА запропонував, щоб у заяві виборця щодо голосування вдома, крім конкретизації причини, були зазначені реквізити документа, що підтверджує причину неможливості голосування на дільниці.

Однак 7 членів ЦВК висловилися проти цієї пропозиції, 6 - за, а двоє утрималися. У результаті питання про форму виборчих документів було ухвалене за основу, але не було проголосоване в цілому.